Georgina Fleur: Liebes-Comeback mit Kubilay?

Das klingt nach einem klaren Schlussstrich, den die Bachelor-Beauty da zieht. Warum aber verbringt sie dann so viel Zeit über Weihnachten mit ihrem Ex? Auch darauf kann sie ihren Fans eine Antwort geben: "Es war Weihnachten und ich möchte, dass sich unser Kind eines Tages Fotos anschauen kann, auf denen Mama und Papa zu sehen sind." Dann ist es ja schön, dass die beiden wenigstens für ihre Tochter wieder an einem Strang ziehen. Für die Kleine ist das ja ohnehin das Beste, was ihr passieren kann, wenn die Eltern schon nicht wieder zueinander finden. Schön!

Auch Melanie Müller und Mike Blümers Kindern wäre zu wünschen, dass ihre Eltern bald wieder auf einen Nenner kommen. Mehr zum ganzen Drama erfährst du im Video: