Gigi Birofio & Can Kaplan: Eskalation vor dem Boxkampf! Bodyguards müssen eingreifen

Nachdem Can dann endlich eintraf, kam es beim Gegenüberstellen zu einem heftigen Streit. Die Männer wurden beide handgreiflich. Die Situation eskalierte so sehr, dass drei Security-Männer einschreiten mussten. "Ich tue morgen das, was eine ganze Nation von mir erwartet: dem ein paar aufs Maul hauen", kündigte Gigi vorlaut an. Doch Can ließ sich durch die Ansage nicht einschüchtern. "Wir klären das morgen im Ring, wie richtige Männer." Wer am Ende wirklich als Sieger aus dem Boxring geht? Das wird sich heute zeigen. Fraglich jedoch, ob der Zoff damit wirklich beendet ist...