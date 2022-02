GNTM-Juliana: Instagram, Freund & Job - So tickt die Favoritin privat

Schon als die freudenstrahlende Juliana in der Auftaktfolge von GNTM 2022 Modelmama Heidi Klum in Athen begrüßte, war schnell klar: Diese Kandidatin hat Feuer! Die 24-jährige Berlinerin ist lebensfroh, charismatisch und bringt eine schier unerschöpfliche Energie mit. Ganz wie Klum höchstpersönlich! Das fiel auch Designerin Jasmin Erbas auf, die Juliana die allererste Fashion Show von "Germany's Next Topmodel" eröffnen ließ. Was für ein eindrucksvoller Start!