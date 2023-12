GZSZ: Ausstieg! SIE verlässt den Kolle-Kiez

Doch wie geht es jetzt für ihre Serienfigur Jessica weiter? Gerade erst hat es zwischen ihr und Philip (Jörn Schlönvoigt) gefunkt. Bleibt es bei einer kurzen Romanze? "Jessicas und auch Philips Liebesleben waren, bis sie sich trafen, von Katastrophen gezeichnet. Nun halten beide zusammen und stehen füreinander ein. Letztendlich wird das 'Match mit Hindernissen'’ vielleicht zur großen Liebe, mit wahren Gefühlen füreinander. Was sie aus dieser Erkenntnis für sich und ihre Beziehung ziehen und ob das alles so weitergeht, werden die Zuschauenden bald erfahren", verspricht Nina. Eines steht jedoch schon jetzt fest: Jessica geht mit einem Knall. "Wieder einmal schafft es Jessica, sich in eine unangenehme Situation zu bringen. Es folgen Konsequenzen. Welche? Demnächst bei RTL!"