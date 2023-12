"GZSZ"-Emily: Schock! Verlässt sie den Kolle-Kiez?

Ihr Unternehmen soll nach Mailand ziehen. Heißt: Sie muss den Kolle-Kiez und ihre Freunde verlassen. Ein Schock! Emily versucht alles, um die Investoren zu überzeugen, dass sie in Berlin bleiben kann, doch die bleiben knallhart. "Er meinte, ich hätte davon ausgehen müssen, dass man als junger Designer erstmal in Mailand in der Zentrale anfangen muss", klagt sie im Gespräch mit Freundin Laura (Chryssanthi Kavazi). Für Emily steht fest, dass sie das Angebot unter diesen Bedingungen nicht annehmen will. "Vielleicht ist es ganz gut, wenn es nicht zum Geschäft kommt. Wenn es jetzt schon so losgeht...", findet die Modemacherin.