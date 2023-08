GZSZ: Iris Mareike Steen packt über Lillys und Nihats Baby aus

Iris kann Lillys Zerrissenheit gut nachvollziehen. "Ich kann ihr Dilemma verstehen und bin froh, mich nicht in dieser Situation zu befinden. Ich würde alles mit meinem Mann besprechen und bin mir sicher, dann eine Entscheidung fällen zu können, mit der wir beide gut leben könnten."

Doch wird Nihat auch Lilly Entscheidung akzeptieren? Kommt es womöglich sogar zum Zoff? "Nihat wünscht sich so sehr ein Kind. Die Familienplanung steht für ihn an erster Stelle. Trotzdem ist die Beziehung der beiden so gefestigt, dass es auch hier sicher zu einem Kompromiss kommen kann, bei dem die ganze Situation nicht zu einer Beziehungskrise führt", ist sich die Schauspielerin sicher. Ob sie damit Recht hat? Das wird sich in den nächsten Wochen zeigen...