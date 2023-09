"GZSZ"-Laura & John: Ihr größter Albtraum wird wahr!

Nach der Schießerei wird John sofort ins Krankenhaus gebracht. Doch in Lebensgefahr schwebt er nicht. Währenddessen findet Laura heraus, dass Jo Gerner (Wolfgang Bahro) hinter ihrem falschen Tod steckt. "Die DNA-Proben wurden in deinem Auftrag vertauscht. Du hast dafür gesorgt, dass ich für tot erklärt werde!", sagt sie in der neuen Folge unter Tränen. Was für eine Enttäuschung! Doch als Yvonne (Gisa Zach) ihr erzählt, was für eine große Stütze ihr Mann Jo in der schweren Zeit war, verzeiht sie ihm.