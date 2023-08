"GZSZ"-Lilly: Heftiger Schlag nach dem Babydrama!

Lilly hat sich für ihre Karriere entschieden. Voller Vorfreude geht es zur Krankenhausleitung, um ihren neuen Vertrag zu unterschreiben. Schließlich sollte als neue Oberärztin auch ein höherer Betrag auf ihrer Gehaltsabrechnung stehen. Tja, falsch gedacht! Als Lilly ihr Vertrag ausgehändigt wird, muss die Medizinerin enttäuscht feststellen, dass sie keine Gehaltserhöhung bekommt. Heißt: Lilly muss zwar mehr Arbeit machen, bekommt aber keinen einzigen Euro mehr dafür. Was für eine Frechheit! Die Enttäuschung steht ihr ins Gesicht geschrieben. Kann Lilly ihre Chefs überzeugen, ihr mehr Geld zu zahlen? Oder wird sie den Job doch nicht annehmen? All das zeigt sich in den nächsten Wochen bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Immer montags bis freitags ab 19:40 Uhr bei RTL.