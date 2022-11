GZSZ: Sensationelles Comeback! Tayfun Baydar lässt die Bombe platzen

Auch nach GZSZ stand Tayfun Baydar weiterhin vor der Kamera. Er spielte u.a. in der Serie "In aller Freundschaft" oder "SOKO Leipzig" mit. Ob er seine Rolle in der Daily Soap heute manchmal vermisst? "Nachts wache ich heulend und schweißgebadet auf und rufe laut 'Gerner!'. Ob das was zu bedeuten hat?", lacht er im Interview mit InTouch Online.

Doch dann verrät er, dass er sich tatsächlich ein Comeback vorstellen kann. "Wenn Comeback heißt, dass ich weitere acht Jahre auf dem Kolle- Kiez verbringen soll, dann ist das ein klares Nein. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Tayfun mal vorbei schaut und sich von Emily für einige Zeit den Kopf verdrehen lässt." Gut möglich also, dass wir Tayfun schon ganz bald im Kolle-Kiez wiedersehen!

Aktuell hat er aber eine andere Rolle ergattert. Er spielt an der Seite von Florian Silbereisen bei "Das Traumschiff: Lappland" (Sonntag, 20. November um 20.15 Uhr im ZDF) mit. In der Serie spielen beide alte Schulfreunde, die sich auf eine spektakuläre Abenteuertour nach Lappland aufmachen. "Ich spiele Priester Maik, der in einem tiefen Konflikt steckt. Dieser kommt während der Kreuzfahrt mit seinen besten Freunden ans Licht, was die Sache nicht unbedingt einfacher macht", verrät er geheimnisvoll....

