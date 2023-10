GZSZ: Sex-Eklat! Das sah man nicht im TV

Für Schauspieler Lars Pape war es die erste Sexszene vor der Kamera. "Das war tatsächlich das erste Mal, dass ich als Schauspieler in einer Szene mit einer Kollegin Sex haben musste", erzählt er im offiziellen "GZSZ"-Podcast. Doch Spaß hatte Lars beim Dreh nicht. "Küsse, Sex haben – das sind so intime Dinge, die macht man mit Menschen, die man liebt. Und das ist in meinem Fall meine Frau. In Evas Fall ist das ihr Mann", stellt er klar. Seit 2017 ist Lars mit seiner Frau Esther verheiratet. "Die küsst man gerne, die fasst man gerne an. Beim Dreh ist es halt so, dass man es machen muss. Man hat ja keine Gefühle als Privatperson der Kollegin gegenüber. Deswegen ist das Arbeit, da gucken 30 Leute zu."