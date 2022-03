"Der Bergdoktor": 3 Trennungen im Staffelfinale – Martins Leben zerbricht!

Wer jetzt denkt, schlimmer kann es für den Bergdoktor nicht mehr kommen, der liegt falsch! Freundin Anne (Ines Lutz) zweifelt an der gemeinsamen Zukunft mit Martin und entschließt sich ihn aus Liebe zu verlassen. Sie kann nicht damit leben, dass Martin wegen ihr ohne seinen Sohn aufwächst und gibt ihn frei. Frei für seinen Sohn, aber auch für Franziska, die in Staffel 16 womöglich auf dem Gruberhof einziehen könnte.

Still und heimlich verlässt Anne den Gruberhof und hinterlässt einen emotionalen Abschiedsbrief an Martin: "Die Zukunft, die wir wollten, gibt es nicht mehr", schreibt sie enttäuscht. "Ich liebe dich noch immer, aber es ist nicht die Liebe, die ausreicht, um ein Leben lang zusammenzubleiben", resümiert Anne schweren Herzens.

Martin Gruber hat alles verloren! In seiner schlimmsten Stunde steht der dreifach verlassene Arzt am Ende ganz alleine da. Und so endet das Finale der 15. Staffel "Der Bergdoktor" mit einem verzweifelten, in Tränen aufgelösten Martin Gruber und einer ungewissen Zukunft...

Die Bilder zum packenden Staffelfinale von "Der Bergdoktor" 2022 gibt es hier: