Hans Sigl: "Bergdoktor"-Aus! Seine Nachfolge steht schon fest

Die Weichen für seine Nachfolge sind offenbar schon gestellt! In der Serie hat Dr. Martin Gruber seiner Tochter Lilli empfohlen, ein Medizinstudium aufzunehmen. Was sagt Ronja zur Zukunft ihrer Rollenfigur? "Das ist eine große, nicht zu unterschätzende Aufgabe. Aber ich verschließe mich vor nichts. Wenn alles stimmt und ich ein gutes Gefühl dabei habe, wäre es etwas, was ich mir vorstellen kann!" Ronja als Bergdoktorin – was wäre das für eine Sensation am Wilden Kaiser!

Was sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin mitbringen muss, weiß Hans Sigl genau. "Es muss ein Kollege oder eine Kollegin mit gutem Durchhaltevermögen sein. 90 Minuten pro Folge, acht im Jahr. Das ist ein Marathon, und es braucht sehr viel Kraft und sehr viel Liebe und sehr viel Hingabe zu der ganzen Sache!", stellt er klar.

Und wer wäre dafür besser geeignet als Ronja Forcher, die am Bergdoktor-Set aufgewachsen ist, alle Kollegen, Produktionsabläufe und vor allem das Pensum der Serie kennt?