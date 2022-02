Hans Sigl: Krasse Karriere-Entscheidung! Die Fans sind außer sich

Die Fans sind empört

Denn offenbar reicht ihm das nicht mehr. Zwar beteuerte er gerade zum Thema "Bergdoktor": "Ein Ausstieg steht noch nicht zur Debatte." Wohlgemerkt: noch. Denn dass Sigl sich nicht auf die Rolle festlegen (lassen) möchte, ist kein Geheimnis. In der Vergangenheit hat er schon einige Ausflüge in andere TV-Gefilde unternommen. Und nun will er mehr! Der Schauspieler bekommt eine Quizshow bei RTL. Das belgische Format "De slimste Mens ter Wereld" (dt.: "Der klügste Mensch der Welt") ist dort ein Quoten-Hit.

Viele Menschen fühlen sich von dieser Karriere-Entscheidung allerdings vor den Kopf gestoßen. "Hochmut kommt vor dem Fall" oder "Schuster bleib' bei deinen Leisten" sind noch die netteren "Facebook"-Kommentare. "Dieser feine Herr schreckt aber auch vor gar nichts zurück, was Quoten und Geld bringt", ätzt eine empörte Userin.

Ja, plötzlich weht dem erfolgsverwöhnten Schauspieler ein anderer Wind entgegen! Ist das der Anfang vom Ende für Hans Sigl?