Hans Sigl & Ronja Forcher: Bittere Enthüllung! So sehr vermisst er sie am "Bergdoktor"-Set

Wie geht es bloß nach dem dramatischen Staffel-Finale von "Der Bergdoktor" bei "Martin Gruber" weiter? In der eigenen Instagram-"Carshow" plaudert Hans Sigl mit Serien-Kollegin Ronja Forcher offen über ihre gemeinsame TV-Show. Dort enthüllte "Der Bergdoktor" Überraschendes: "Es ist so, dass wir uns selten treffen, weil wir einfach aneinander vorbei gedreht haben." Damit kündigt Hans Sigl ein wichtige Details der kommenden Staffel des "Bergdoktors" an. Werden Ronja Forcher und Hans Sigl etwa nicht mehr in ihren Rollen als "Lilli" und "Martin Gruber" gemeinsam vor der Kamera stehen? Das wäre ein echter Schock für alle "Bergdoktor"-Fans!

Doch weitere Details verrät der Schauspieler nicht. Vielmehr spannt er die Zuschauer auf die Folter und sagt in seiner "Carshow": "Aber das werdet ihr in der nächsten Staffel sehen. Oh, Andeutungen für die nächste Staffel. Es wird großartig!" Mehr plauderte das Schauspiel-Duo nicht aus, denn mehr dürften sie nicht verraten. Lediglich sollen bereits vier Folgen abgedreht und im Kasten sein.

Es bleibt also spannend, bis im Frühjahr 2024 die 17. Staffel von "Der Bergdoktor" über die Fernsehbildschirme in Deutschland flimmert! Ein Erlebnis, auf das sich alle Fans der "ZDF"-Show riesig freuen können - Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude...