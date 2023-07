Harald Glööcker: Ein neuer Mann! Jetzt kann es jeder sehen

Via "Instagram" veröffentlichte Harald jetzt nämlich einen Beitrag, in dem er für seine neue "RTLZwei"-Doku "Herr Glööckler findet das Glück" fleißig die Werbetrommel rührt! Dazu schreibt der Designer: "Die neue Doku auf 'RTLZwei' 'Herr Glöckler findet das Glück' startet am 12.7.2023 um 21:15 Uhr jeden Mittwoch." Wow! Damit hat definitiv niemand gerechnet! Doch seine Fans scheinen sich über Haralds Schritt zu freuen! So heißt es unter dem Post: "Freu mich schon drauf. Ich finde dich so cool Harald" sowie "Ich will es mir auch sehr gerne anschauen. Vielen lieben Dank." Ob Harald das Glück wohl findet? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!