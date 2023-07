Harald Glööckler: "Ich bin Single"

Doch keine Schmetterlinge im Bauch? Erst vor wenigen Tagen kamen Fotos von Harald Glööckler und seinem langjährigen Freund, CDU-Politiker Marc-Eric Lehmann an die Öffentlichkeit, die die beiden Händchen haltend in Berlin zeigten. Sogar zärtliche Küsse sollen ausgetauscht worden sein. Eine offizielle Bestätigung, ob sie nun offiziell ein Paar sind, gab es von dem Modedesigner bislang noch nicht. Marc hingegen äußerte sich bereits gegenüber "Bild" zu seiner angeblichen Liebe zu Harald: "Harald ist in meinem Leben natürlich ein sehr wichtiger Mensch, wir beide können einander alles anvertrauen und sind vor allem miteinander sehr ehrlich, das schätze ich sehr. In diesem Sinne pflegen wir eine besondere zwischenmenschliche Beziehung zueinander".

Jetzt meldet sich der Modedesigner endlich zu Wort und stellt klar: "Ich bin Single!"