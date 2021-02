Hartz und herzlich: Christa tot! So schlecht geht es Petra & Dagmar

Nach dem Tod von Christa ist Dagmar am Boden zerstört – und vor allem wütend! Insbesondere darüber, dass die traurige Geschichte so schnell in den Medien landete. "Die Frau ist noch nicht mal richtig kalt, schon steht's im Internet. So was macht man doch nicht", erklärt sie wütend bei „Hartz und herzlich“. Hinzu kommt, dass die Rentnerin weiterhin mit dem Amt um ihre Sozialleistungen ringt. Doch Dagmar gibt die Hoffnung nicht auf, dass sich eines Tages alles zum Besseren wendet.

Dagmar sorgt sich um ihre Existenz. Wie viel Geld bekommen die "Hartz und herzlich"-Bewohnern eigentlich?