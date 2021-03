Hartz und herzlich: So wenig Rente erhält 28-fach Oma Dagmar

Umso glücklicher stimmte die Rentnerin in der neuen Folge „Hartz und herzlich“ der Blick auf ihren Kontostand. Dagmar kann ihren Augen kaum trauen: 422 Euro Rente sind dort eingegangen! „Ich bin reich“, jubelte sie glückselig vor dem Kamerateam. „Ich muss jetzt Geld holen, ich bin jetzt reich. Bevor sie es mir wieder wegnehmen, also hol‘ ich es mal lieber gleich“, erklärt Dagmar noch bevor sie zur Bank stürmt. Doch die Vorfreude ist von kurzer Dauer. Als Dagmar die Sparkasse verlässt, liegen die Nerven blank. 300 Euro von ihrer Rente wurden gepfändet. Lediglich 90 Euro wurden ihr ausgezahlt! Doch die Rentenempfängerin aus Mannheim hat in ihrem Leben schon ganz andere Zeiten überlebt. Ihren unerschütterlichen Optimismus hat Dagmar trotz der finanziellen Notlage nicht verloren: „Naja 90 Euro ist auch was, verfressen wir die, was willst du machen!“

Wenn etwas im Haus anfällt, repariert Dagmar es auf eigene Faust. Könnte sie sich Hilfe beim Amt holen?