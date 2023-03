"Hartz und herzlich"-Elvis: Neuanfang! Er hat einen Grund zur Freude

Seit Jahren begleitet "Hartz und herzlich" nun bereits Familienvater Elvis in seinem Leben in den Benz-Baracken. Der Zuschauer-Liebling hat sich zu einem wahren Kult-Bewohner gemausert. Seine achtköpfige Familie hat nun wieder einen Grund zu Freude, denn Sohnemann Martin hat einen Meilenstein in seinem Leben erreicht - er hat seinen Schulabschluss in der Tasche! Jetzt hat der Sohn von Elvis große Pläne.