Heidi Klum: Karriere-Aus für Tochter Leni! Warum tut ihr Günther Klum das an?

Was Heidi davon hält, dass er noch immer so tut, als hätte er bei Lenis Karriere noch ein Wörtchen mitzureden, kann man sich leicht ausmalen. Und auch Agenturchef Marco Sinervo verfolgt die Entwicklung mit bösen Vorahnungen: Wenn die Familienfehde so weitertobt, der Streit immer wieder neu entfacht, damit auch potenzielle Kunden verschreckt werden, könnte Leni schnell zu einer Art Trash-Promi werden, fürchtet er. Leni lebe schließlich davon, "dass sie in den Schlagzeilen ist. Das ist ihr Alleinstellungsmerkmal. Ansonsten würde ja kein Hahn nach ihr krähen. Die Deals tütet ihre Mutter über ihre Kontakte ein, und ihr prominenter Nachname verspricht den Kunden, Magazinen und so weiter öffentliche Aufmerksamkeit. So kommt es dann zu den Jobs." Und mittendrin funkt Günther dazwischen mit unpassenden Sprüchen, spielt sich als Oberhaupt der Familie auf, der noch immer das Sagen haben will. "Ich finde das ganz unangenehm zu beobachten", sagt Sinervo.

Zumal der Dauer-Krieg im Hause Klum allmählich nach hinten loszugehen droht. Sinervo ist sicher nicht der Einzige, der die ewigen Sticheleien und Schlammschlachten und das mitunter seltsame Geschäftsgebaren zum Fremdschämen findet. "Ich bin so müde von zwei Jahrzehnten Klum-Clan", räumt er ein. Und: "Ja, ich kann es nachvollziehen, warum Günther die Namensrechte gerne haben möchte. Er tut halt das, was er am besten kann: sehr zweifelhaft Geld verdienen."

Doch während Heidi, die weltweit etabliert und erfolgreich ist, nichts mehr umhauen kann – ihrem 17-jährigen Kind zieht es schnell den Boden unter den noch wackeligen Beinen weg...