Heidi Klum: Liebesleben mit zwei Männern! Die ganze Wahrheit über ihre Dreiecksbeziehung

"Ich führe mit beiden eine Beziehung"

Die Zwillinge haben eine sehr enge Bindung und machen eigentlich alles zusammen. Folglich sieht man Heidi sehr oft mit beiden Brüdern: Sie fahren zusammen in den Urlaub, unternehmen viel mit Heidis vier Kindern und lieben gemeinsame Kochabende. Selbst im Ehebett liegen sie zusammen: "Wir haben ein riesengroßes Bett. Bill und ich kuscheln dann auch ein bisschen", so das Model.

Anscheinend scheint die Beziehung zwischen Heidi und Tom nur mit Bill zu funktionieren: "Wenn du den einen kennenlernst, den anderen aber nicht magst, kann das langfristig nicht gut gehen", gab Tom jetzt zu. Alle seine früheren Beziehungen wären daran gescheitert. "Wenn du Bill nicht akzeptierst, liebst du einen Teil von mir nicht", so der Musiker weiter. Und wie sieht seine Heidi das? "Sie war die erste Frau, für die es normal war, dass wir eine so enge Beziehung haben." Und Bruder Bill geht noch weiter: "Für sie war von Anfang klar: Ich liebe beide. Ich führe mit beiden eine Beziehung." Also doch! Vielleicht mag diese Ehe zu dritt nicht auf romantischen oder sexuellen Füßen stehen, aber auf jeden Fall auf emotionalen. Heidi scheint verstanden haben, dass sie nur so ihren Tom halten kann …

