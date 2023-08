Heidi Klum: Nach Leni - Startet jetzt die nächste Klum-Tochter durch?

Die Privatsphäre ihrer Kinder zu schützen, steht für Heidi Klum an erster Stelle. Die Model-Mama achtet stets darauf, die Gesichter ihres Nachwuchses nicht in der Öffentlichkeit zu zeigen. Nachdem ihre erstgeborene Tochter Leni 16 Jahre alt wurde, stellte ihr Mutter es ihr frei, ob sie den Weg in die Öffentlichkeit gehen möchte. Leni entschied sich für eine Modelkarriere und feierte ihr Model-Debüt 2020 an der Seite ihrer Mama auf dem "Vogue"-Cover.

Möchte jetzt die nächste Klum-Tochter den Schritt vor die Kameras wagen?