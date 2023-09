Heidi Klum: Pikante Beichte! "Dann ist auch der Po draußen"

Warum Heidi so gerne nackt ist, hat tatsächlich einen ganz einfachen Grund: "Ich mag einfach keine Bräunungsstreifen, weil ich so viele verschiedene Outfits trage", erklärt Heidi. Außerdem fühle sich die 50-Jährige in ihrem Körper sehr wohl, weswegen sie auch Zuhause viel nackt herumlaufe, erzählt sie. Ihre Kinder sagen ihr deshalb immer lieber Bescheid, bevor sie Freunde mit nach Hause bringen: "Sobald jemand kommt, ziehe ich mein Oberteil an", sagt Heidi. "Aber wenn niemand da ist und die Sonne ist draußen, dann ist auch der Po draußen."

Aber nicht nur sie selbst ist gerne nackt, auch ihren Ehemann Tom hat Heidi am liebsten ohne Kleidung: "Tom sieht nackt definitiv am besten aus!", verrät das Model.