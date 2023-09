Heidi Klum: Die Fassade bröckelt! Endlich zeigt sie ihr wahres Gesicht

Im Gespräch blickt Heidi Klum auch ehrlich auf ihre Karriereanfänge vor 30 Jahren zurück. "Ich gehörte damals nie wirklich zu den großen Supermodels", sagt sie über ihre Anfänge in der Modebranche in den 1990ern. "Die Designer sagten damals immer: 'Du bist zu kommerziell, du wirst nie auf einem richtigen Magazin-Cover landen.'" Bei Castings für Fashionshows sei sie immer zu groß gewesen, um in die Kleider zu passen. "Sie haben nicht gelogen! Ich weiß noch, wie ich nach Paris fuhr und all diese Kleider anprobierte. Ich passte nie in sie hinein. Und ich war dünn, aber sie waren noch dünner. Also habe ich diese Jobs nie bekommen."

Sie habe sich dann nach anderen Wegen umgesehen, um Karriere als Model zu machen. "Ich habe mir immer vor Augen geführt, was ich wirklich machen will und habe das verfolgt", so Klum. "Ich habe meine Karriere immer als Haus betrachtet, bei dem man nicht nur die Eingangstür braucht, um hineinzugelangen. Ich dachte immer: 'Okay, die wollen mich hier nicht wegen der Mode. Ich werde in andere Bereiche dieser Welt gehen.'" Ihr Sprungbrett seien bald darauf das Cover der "Sports Illustrated" sowie ein Engagement für die Shows der Dessous-Marke Victoria's Secret gewesen.