Heidi Klum Halloween: Sie verkleidet sich als Pfau - und Tom kommt als Ei!

Thomas Hayo

Wohnung, Freundin & Beruf - So tickt der GNTM-Juror privat

Thomas Hayo gehört zu GNTM wie die Blubberbläschen in den Sekt. Nicht nur in der Castingshow, sondern auch in seinem aufregenden Berufsleben in New York ist der coole Creative Director stets von schönen Frauen umgeben. Doch hat Thomas Hayo eigentlich eine Freundin? Ob Partnerschaft, Wohnung oder Vermögen, wir verraten euch alle Details aus seinem Leben.