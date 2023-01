Heidi Klum: So sexy feierte sie Silvester mit ihrem Tom!

2023 wird heiß! Heidi Klum ist bekannt dafür sich auf Instagram gerne mal von ihrer sexy Seite zu zeigen. Die "Germany's Next Topmodel"-Chefin setzt ihren Traumkörper immer wieder gekonnt in Szene und teilt private Aufnahmen mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz im Netz. So auch jetzt, wo sie wieder intime Fotos von ihrer ausgelassenen Pool-Party anlässlich des Jahreswechsels mit ihren Fans teilte.