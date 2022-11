Heidi Klum: Nippel-Blitzer! Jetzt zeigt sie wirklich alles

Das Heidi Klum gerne einmal zeigt, was sie hat, ist wohl kein Geheimnis mehr. Die GNTM-Chefin präsentiert sich auf Social Media immer wieder in sexy Posen und wenig bekleidet. Ob Schnappschuss aus dem Ehebett mit Gatten Tom Kaulitz oder als freizügiges Spiegel-Selfie - die Modelmama lässt gerne tief blicken. So auch jetzt! Auf Instagram ging sie nun sogar so weit, dass sie einen gewollten Nippel-Blitzer postete.