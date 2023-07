Heidi Klum: Trotz ihrer Ehe mit Tom! Sie geht auf Männerfang

Weshalb gerade kein junger, sexy Kerl vor Heidi sicher ist? Das hat einen besonderen Grund! An ihrer Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ dürfen in der neuen Staffel erstmals auch Männer teilnehmen. Die Dreharbeiten sollen demnächst beginnen – und Heidi hält bereits jetzt Ausschau nach hübschen Burschen, die in ihr Schema passen würden.

Zuletzt etwa sprach sie auch im Flugzeug einen gut aussehenden Flugbegleiter an. „Kann ich Sie kurz was fragen?“, näherte sie sich dem adretten Herrn da ganz direkt an. „Ich würde Sie gerne casten, hätten Sie Lust?“ Natürlich sagte der Mann gleich ja – und Heidi freute sich diebisch. „Mein erstes männliches Model“, strahlte sie. Ganz nach dem Motto: „Neue Männer braucht die Heidi!“