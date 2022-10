Heidi Klum & Leni Klum: Dessous-Offensive! Sie zeigen sich sexy wie nie

Heidi Klum könnte nicht stolzer auf ihre Tochter Leni Klum sein! Die 18-Jährige tritt seit ihrem Karrierestart erfolgreich in die Fußstapfen ihrer Model-Mutter. Jetzt folgt bereits der nächste Job-Hammer für die College-Studentin. Die "Germany's Next Topmodel"-Chefin und das Nachwuchsmodel zogen jetzt den nächsten gemeinsamen Job an Land und zeigen sich nun sexy wie nie!