Heidi Klum & Tom Kaulitz: Alarmierende Szenen in Deutschland! So kann es nicht weitergehen

Stress statt Spaß – so hatten sich die Kaulitz-Brüder ihre musikalische Rückkehr in die alte Heimat nicht vorgestellt. Statt zusammen mit den Fans zu feiern, wurden sie knallhart daran erinnert, warum sie einst in die USA geflüchtet waren. Bekanntlich zogen Bill und Tom bereits im Teenie-Alter nach Los Angeles, weil sie sich in Deutschland nicht mehr sicher fühlten. Und nun, fast zwei Jahrzehnte später, ist dieses schreckliche Gefühl zurück. Nach einem schlimmen Auftritt beim Deichbrand-Festival in Cuxhaven steht für die Zwillinge fest: "Wir brauchen mehr Security." Die Fans seien ihnen dermaßen hart auf die Pelle gerückt, dass den Brüdern Angst und Bange wurde. Er sei die ganze Zeit festgehalten worden, erzählt Tom, noch immer fassungslos, im Podcast "Kaulitz Hills". Er sei buchstäblich "kaum aufs Klo" gekommen. "Leute haben an mir rumgezerrt, Fotos gemacht beim Laufen." Das sei nicht ohne Folgen für sein Seelenleben geblieben: "Ich merke, dass ich mich gerade wieder verschachtel und die Tür zumache und alle Gardinen zuziehe und gerade wieder das Gefühl habe, man muss sich von allen Seiten schützen."

Bill verkraftete die Erfahrung noch schlechter. Sogar Panikattacken habe er bekommen, gibt er zu. "Ich habe auch geweint diese Woche, das habe ich lange nicht." Aber vor allem mache er sich Sorgen um seinen Bruder: "Ich sehe da den alten Tom, den 16-Jährigen, der auch damals vor Überforderung völlig ausgerastet ist und jetzt wieder in so einen Modus verfällt." Klingt ganz so, als müsse Heidi in den nächsten Wochen besonders gut auf ihren Liebsten aufpassen. Und vielleicht mal ein ernstes Wort mit der Security sprechen…