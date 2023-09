Heidi Klum & Tom Kaulitz: Erschreckende Offenbarung! Jetzt lässt sie ihn nicht mehr aus den Augen

Heidi Klum feierte mit ihrem Tom Kaulitz ganz romantisch auf Capri ihren vierten Hochzeitstag. So weit, so harmlos. Doch der Musiker nutzte die Auszeit nicht nur, um seiner Gattin tief in die Augen zu schauen – sondern auch (zu) tief ins Glas. Tom legte gerade eine schockierende Alkohol-Beichte ab! Weshalb Heidi jetzt auf ihn aufpassen muss …