Helene Fischer: Aus der Traum! Jetzt muss sie ganz stark sein

Helene Fischer und Thomas Seitel sind 2021 in ihr gemeinsames Haus am Ammersee gezogen. Eigentlich hatten die beiden gehofft, dort ein wenig Ruhe zu finden. Doch dieser Traum zerplatzt nun wie eine Seifenblase! Der Bürgermeister ihrer Gemeinde, Walter Bleimaier, baut sich auf dem Nachbargrundstück ein neues Haus. Von Ruhe kann in nächster Zeit also absolut keine Rede sein!