Helene Fischer: Baby-Geheimnis kurz vor der Geburt enthüllt!

Dass schon wieder jemand aus Helenes Umfeld private Details erzählt hat, wird Helene sicherlich ein Dorn im Auge sein. Schließlich gelang bereits ihre Schwangerschaft unfreiwillig an die Öffentlichkeit. "Diesmal gab es wohl Menschen in meinem näheren Umfeld, die anvertraute und persönliche Informationen mit den Medien geteilt haben, was mich in diesem Fall eigentlich am meisten enttäuscht", schrieb die Sängerin damals auf Instagram.