Luke Mockridge: Jetzt packt er die ganze Wahrheit aus

Nach all dem Drama um seine Person, ist Luke Mockridge jetzt zurück -sichtlich verändert aber auch hoffnungsvoll! Auf den Schildern, die er nach und nach fallen lässt und eine neue Botschaft preisgibt, verkündet er unter anderem, dass er 2022 wieder auf Tour gehen wird. Das ganze soll den Namen "A Way Back To Luckyland" tragen und Tickets sind ebenfalls bereits verfügbar. Ob ihm seine Fans eine zweie Chance geben werden?

Ein Blick in die Kommentare offenbart: Ja! Allen Anscheins nach haben sie ihren Luke bereits vermisst. So schreiben nur ein paar Nutzer: "Schön, dass du dich wieder bereit fühlst eine neue Tour zu starten", "Wow. Echt ein starker Move. Ich werde da sein" oder "Es tut sooo gut, ihn wieder lächeln zu sehen". Ob Luke nach dem bösen Shitstorm, der ihn damals ereilte, wohl mit so viel Zuspruch gerechnet hätte? Für seine Psyche sind solch liebe Worte gewiss eine große Erleichterung. Es bleibt spannend, wie sich Luke bald wieder auf der Bühne präsentieren wird.

