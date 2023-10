Helene Fischer: Hiobsbotschaft für ihre Fans! Es geht ungebremst bergab

Die Fans der Sängerin sind jedenfalls stinksauer. "Ich bin froh, dass wir uns dagegen entschieden haben. Mir ist bei den Preisen ganz schwindelig geworden", schreibt Heike S. Andere drücken sich da weniger dezent aus. "Jetzt dreht sie völlig durch" ist nur einer der wütenden Kommentare.

Da loben wir uns doch den Florian Silbereisen, Helenes Ex. Karten für seinen "Schlagerboom – Alles funkelt! Alles glitzert!" am 21. 10. in Dortmund gibt es sogar schon für 69 Euro! Da kann man die gesamte Familie einladen – für den Preis eines Helene-Tickets. Sorry, aber das ist Abzocke …