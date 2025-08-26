Helene Fischer ist Mutter geworden: So süß reagieren ihre Promi-Kollegen

Neben der Neuigkeit, dass sie eine weitere Tochter auf die Welt brachte, kündigte Helene in dem Brief auch neue Projekte an – noch in diesem Jahr erscheinen zwei Kinderalben. 2026 kehrt sie mit einer großen Stadiontour auf die Bühne zurück: "Wir feiern 20 Jahre Helene Fischer – mit den schönsten, emotionalsten und kraftvollsten Songs. Ich verspreche euch: Es wird eine riesige Party mit Gänsehautmomenten."