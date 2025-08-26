Helene Fischer ist Mutter geworden: So süß reagieren ihre Promi-Kollegen
Nach Helene Fischers Baby-News überschlagen sich Gratulationen – doch nicht nur die Fans, auch ihre prominenten Freunde jubeln mit.
Helene Fischer ist vor kurzem zum zweiten Mal Mutter geworden.
© IMAGO / Future Image
Helene Fischer (41) hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht. In einem emotionalen Brief auf Instagram verkündete die Sängerin am Montag die Geburt und verriet, dass sie und ihr Partner Thomas Seitel (40) sich erneut über ein kleines Mädchen freuen dürfen. Die Nachricht löste umgehend eine Welle an Glückwünschen aus – nicht nur von Fans, sondern auch von prominenten Wegbegleitern.
Maite Kelly, Barbara Meier & Co. gratulieren
Schlagerkollegin Maite Kelly (45), selbst Mutter von drei Töchtern, kommentierte: "Oh wow, alles Gute zur Geburt der Kleinen. Viel Gesundheit und ganz viele tolle Momente." Auch Model Barbara Meier (39) und Schlagersängerin Pia Malo (43) gratulierten herzlich. Die österreichische Sängerin Hannah (43) schrieb: "Genieße die Zeit in vollen Zügen – wir freuen uns schon, wenn du wieder auf der Bühne stehst."
Weitere prominente Gratulanten: Moderatorin Ilka Groenewold (40), Musikproduzent Alex Christensen (58) und Fischers langjährige Make-up-Artistin Astrid Jerschitz, die ihre enge Bindung zur Künstlerin betonte: "Chefin & Herzensmensch forever"
Comeback mit Kinderalben und Stadiontour
Neben der Neuigkeit, dass sie eine weitere Tochter auf die Welt brachte, kündigte Helene in dem Brief auch neue Projekte an – noch in diesem Jahr erscheinen zwei Kinderalben. 2026 kehrt sie mit einer großen Stadiontour auf die Bühne zurück: "Wir feiern 20 Jahre Helene Fischer – mit den schönsten, emotionalsten und kraftvollsten Songs. Ich verspreche euch: Es wird eine riesige Party mit Gänsehautmomenten."
Eine Absage gab es jedoch auch: Die traditionsreiche "Helene Fischer Show" im ZDF wird 2025 nicht stattfinden. Grund dafür seien die aufwändigen Vorbereitungen: "Eine Show in dieser Größenordnung kann ich nur mit voller Leidenschaft, Sorgfalt und Konzentration vorbereiten."