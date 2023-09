Helene Fischer: Jetzt kommt das zweite Baby!

Als die Sängerin kürzlich umringt von Kindern auf der Bühne stand, platzte es aus ihr heraus: "Oje, ist das schön ... So hab ich es gern ... Wir arbeiten darauf hin ...!", enthüllte sie strahlend. Das kann nur eines heißen: Helene scheint ihre Familie um ein zweites Kind erweitern zu wollen. Hurra, das sind doch tolle Neuigkeiten!

Aber keine solche Überraschung! Eine große Familie war schon immer ihr Traum. Bereits vor mehr als zehn Jahren verkündete die 39-Jährige, dass sie mehr als ein Baby haben will. "Klar, will ich Kinder. Ich möchte eine Familie gründen", erklärte sie. Und mit Thomas Seitel hat Helene dafür den richtigen Partner an ihrer Seite.

Wie sehr die süßen Kleinen sie beflügeln, zeigte die Schlager-Queen auch kürzlich bei ihrem Konzert in Köln. "Helene holte ganz viele Kinder aus dem Publikum auf die Bühne und hat jeden einzelnen ihrer kleinen Fans geknuddelt", erzählt ein Augenzeuge. Sie liebt es einfach, Mami zu sein.