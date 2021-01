Helene Fischer: Jetzt packt Iris Klein über die Schlager-Queen aus!

Iris packt über Helene aus

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, was Iris Klein von Helene hält. Darauf hat sie eine klare Antwort! "Hab ich schon persönlich getroffen bei 'Verstehen sie Spaß?' in der Garderobe. Zuckersüß. Und 'ne Mega-Show macht sie", schwärmt die 53-Jährige und versieht ihre Nachricht mit einem Herzchen-Augen-Emoji. Wie süß!

Doch Helene ist nicht der einzige Promi, über den Iris spricht! Auch über Daniela Büchners neuen Freund Ennesto Monté hat sie etwas zu sagen. "Habe ihn noch nicht persönlich kennengelernt, aber zumindest lässt er andere Menschen in Ruhe", erklärt sie und spielt damit natürlich auch auf Oliver und Amira Pocher an. Zuletzt hatte sie nämlich einen heftigen Streit mit der Ehefrau des Komikers...