Helene Fischer: Jubelnews! Endlich kann sie es verkünden

Jetzt, nur zwei Monate später, geht ihre Tour in die zweite Runde: In Köln wird sie heute (Freitag, den 25. August) wieder auf der Bühne stehen - dieses Mal hoffentlich unfallfrei. Ihre "Rausch"-Tour ist nämlich noch lange nicht vorbei: Insgesamt stehen noch 28 Konzerte in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und der Schweiz auf dem Programm. In Köln wird Helene bis zum 2. September ganze sieben Konzerte vor jeweils rund 15.000 Zuschauern geben. Am 8. Oktober soll das große Tour-Finale in Frankfurt stattfinden.