Helene Fischer: Scheidung! Es wäre ihr letzter Ausweg

Was wurde aus...

Was ist aus der fröhlichen, ausgelassenen und nahbaren Helene Fischer geworden? Schon lange vermissen ihre Fans die Zeiten, in denen sie mit Florian Silbereisen (40) auf der Bühne stand, über ihr Privatleben plauderte und in schillernden Kostümen ihre Hits performte. Stattdessen scheinen mittlerweile Angst, Einsamkeit und Misstrauen den Alltag der Sängerin zu bestimmen.