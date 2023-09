Helene Fischer: Schlager ade! Shirin David will sie zum Popstar machen

Shirin David und Helene Fischer? Eine Kombination, die man nicht unbedingt sofort vermuten würde. Doch die Rapperin will jetzt genau das in Angriff nehmen! In ihrem neuen Podcast "DirTea Talk" spricht Shirin David jetzt über die Schlagersängerin und verrät, dass sie gerne mal ein Musikvideo mit ihr aufnehmen wollen würde und vergleicht das mit dem von Shakira und Rihanna, die den Song "Can’t Remember to Forget You" gemeinsam aufnahmen.

"Ich liebe Helene Fischer (...). Ich möchte mit Helene ein Feature machen, in einem Musikvideo wie Shakira und Rihanna, und Helene richtig zur 'Baddie' machen", sagt Shirin. Wird es also bald ein Feature mit der Schlagersängerin geben?