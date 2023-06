Helene Fischer: Sie redet erstmals über Tochter Nala

Klar, dass es bei einer solchen Hammer-Show, wie der von Helene Fischer, auch mal lauter werden kann. Auch die Schlager-Queen selbst weiß, dass Kinder auf Konzerten immer einen Ohrenschutz tragen sollten. Als sie auf dem Konzert in Bremen mit der Menge sprach, erhaschte ein kleiner Fan ihre Aufmerksamkeit. In einem Fan-Video des Auftritts fragt Helene bei dem Mädchen nach: "Es ist laut, gell Mausi? Weil, du hältst dir deine Öhrchen zu".

Dann brachte die Sängerin ihre Fans mit einer herzerwärmenden Geste zum toben - sie bot dem kleinen Mädchen die Kopfhörer ihrer eigenen Tochter Nala an: "Pass mal auf: Hinten in meiner Garderobe habe ich von meiner kleinen Süßen so Kopfhörer und die lasse ich jetzt holen für dich, okay?" Hinzu fügte die besorgte Musikerin noch: "Dann bist du geschützt, aber du hörst alles".

Wie rührend! Laut MDR ist die kleine Nala bei allen Konzerten ihrer Mama Helene im Backstage-Bereich dabei. Dass die Schlagersängerin das jedoch auch zugibt und über ihre Tochter öffentlich sprach, ist eine Premiere mit Seltenheitswert.

