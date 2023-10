Helene Fischer: Süßes Baby-Glück am Ammersee - "Wir sind sehr, sehr glücklich."

Nicht mehr lange, nur noch wenige Tage, dann ist es endlich so weit! Die Vorfreude ist riesig, denn bald schon kann Helene Fischer wieder völlig ungestört in ihr Privatleben zurückkehren und das Baby-Glück am See genießen! Dann ist ihre riesige Tournee vorbei und sie hat wieder ganz viel Zeit für ihre kleine Tochter Nala. Bei einem ihrer Konzerte schwärmte sie vor Kurzem noch von dem kleinen Mädchen. "Eine ganz kleine, süße Maus ist das mittlerweile schon geworden. Wir sind sehr, sehr glücklich."

Und obgleich Helene es natürlich liebt, auf der Bühne zu stehen und für ihre Fans da zu sein, muss es sie auch freuen, dass bald endlich wieder Ruhe einkehrt in ihr Leben. Doch bis es so weit ist, gibt die Sängerin noch Vollgas bei ihren letzten Konzerten in Frankfurt.