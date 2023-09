Helene Fischer & Florian Silbereisen: Fremdgeh-Skandal! Jetzt kommt alles raus

Denn was erst jetzt herauskam: Bereits im Oktober 2018 – also Monate vor der offiziellen Trennung – erwischten Wanderer Helene und Thomas in den österreichischen Alpen. Vom Hochleckenhaus, einer Hütte im Höllengebirge (Salzkammergut), genossen die beiden die Aussicht auf den Attersee. "Sie saßen mit Getränken am Tisch in der Sonne, hielten aber deutlich Abstand voneinander", erzählt einer, der dabei war. Und doch war Verliebtheit in der Luft. Fühlte sie sich damals also schon im 7. Himmel mit dem Rivalen von Florian?

Hinzu kommt: Helene und Thomas kannten sich bereits 2017. Also viel länger als alle dachten! Er war nicht nur bei ihrer Tour dabei, sondern spielte auch in der Helene Fischer-Show 2017 eine Rolle. Sie hing am Trapez – und danach warf er ihr fast unbemerkt eine Kusshand zu. Autsch! Manche deuten das als Zeichen, dass Helene eine zeitlang ein Doppelleben führte!

Florian Silbereisen kämpfte verzweifelt um die große Liebe seines Lebens. Monatelang. Er wollte sie nicht verlieren. Doch Helenes Herz scheint sich längst für einen anderen entschieden zu haben…