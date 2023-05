Helene Fischer & Thomas Seitel: Heimliche Hochzeit! Ihr Ring hat sie verpfiffen

Wow, hier lag Liebe in der Luft! Bei ihrem Konzert in Hamburg schwebte unser Superstar Helene Fischer gemeinsam mit ihrem Akrobaten-Freund Thomas Seitel an Seilen einmal in den 7. Himmel und wieder zurück. Sie hielten einander an den Händen, kuschelten im Rampenlicht und verloren sich in einem leidenschaftlichen Kuss. Sogar ein Liebeslied sang sie für ihn. Da liegt der süße Verdacht nahe: Sind Helene und Thomas, der Vater ihrer Tochter Nala, längst verheiratet?