Helene Fischer: "Wetten, dass..?"-Sensation! Sie kehrt an die Seite von Thomas Gottschalk zurück

"Ich darf in aller Bescheidenheit ankündigen, dass bei mir Helene Fischer in 'Wetten, dass..?' gemeinsam mit Shirin David auftreten wird. Das ist so ungefähr wie die Stones mit Lady Gaga, die ich leider nicht habe", verkündete Thomas Gottschalk in der neuen Folge des Podcasts "Die Supernasen", den er gemeinsam mit dem Komiker Mike Krüger moderiert. Ein echter TV-Hammer - und ein noch ungewöhnlicheres Duo! Dieser Meinung ist auch Mike Krüger, der direkt bei seinem Podcastpartner nachfragt, ob die beiden Megastars gemeinsam auf der Bühne stehen werden. "Die singen zusammen irgendeine Reminiszenz an 100 Jahre 'Atemlos'", erklärt Thomas Gottschalk. Ob sich Helene Fischer während ihres Auftritts von einer neuen künstlerischen Seite zeigt und rappt, weiß der "Wetten, dass..?"-Moderator jedoch nicht.

Immerhin steht fest, dass Helene Fischer an ihren Auftritt von 2021 anknüpfen wird. Damals war die zu dem Zeitpunkt schwangere Sängerin ebenfalls zu Gast, als "Wetten, dass..?" sein großes Comeback feierte, und saß gemeinsam mit namhaften Stars auf dem berühmten Sofa Platz neben Michelle Hunziker und Thomas Gottschalk Platz.