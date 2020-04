Bernhard Hoëcker privat: Die Wahrheit über seine Frau und Kinder

Mal mimt er den Klugscheißer bei „Wer weiß denn sowas?“, mal sorgt er bei "Switch Reloaded" für Lachanfälle. Kaum eine -Woche vergeht, ohne einen bühnenreifen Auftritt von Comedy-Ass Bernhard Hoëcker. Doch während der Rheinländer seit Jahren fleißig durch die deutsche Fernsehlandschaft tingelt, bleibt sein Privatleben stets ein ungeklärtes Geheimnis. Statt mit Frau und Kindern erscheint Bernhard Hoëcker lieber mit seinen Comedy-Kollegen auf dem Roten Teppich. Dabei ist seine Familie privat sein ganzer Stolz…

Bernhard Hoëcker: Vom VWL-Studenten zum Comedian

Wer hätte gedacht, dass der in Neustadt an der Weinstraße geborene Bernhard Hoecker von Mühlenfels einmal in der Comedy-Branche landet? Sicher nicht seine Eltern. Immerhin absolvierte der gebürtige Rheinland-Pfälzer zunächst ohne Ausrutscher brav sein Abitur. Ein Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Bonn sollte seine steile akademische Laufbahn besiegeln, doch dann kam alles anders, denn die Comedy funkte dazwischen. Gemeinsam mit anderen bekannten TV-Größen wie Bastian Pastewka entdeckte der Student bei den „Comedy Crocodiles“ schon während der Uni-Zeit seine Liebe zur Bühne.

Nach einigen Gastauftritten beim WDR erhielt das humorvolle Ausnahmetalent 1997 einen festen Platz im Team der Kult-Show „Switch“. Von hier an ging es nur noch steil nach oben. Ob „Genial daneben“ (2003-2011) oder „Schillerstraße“ (2004-2011), mit seinen 1,59 Meter stellt Bernhard Hoëcker seither die Comedy-Welt auf den Kopf. Insbesondere Quiz- und Wissensshows wie "Wer weiß denn sowas?" oder "Kaum zu glauben!" liegen dem notorischen Klugscheißer im Blut. Nebenbei ist das TV-Urgestein auch auf dem Roten Teppich ein gern gesehener Gast. Doch statt mit Frau und Kindern feiert Bernhard Hoëcker bei Partys und Promi-Events meist mit seinen Comedy-Kollegen.

Statt mit Frau und Kindern feiert Bernhard Hoëcker beim Deutschen Fernsehpreis 2017 lieber mit seinen Kollegen Bastian Pastewka, Heidrun Buchmaier und Marlene Lufen Foto: Getty Images

Bernhard Hoëcker: Seine Frau und seine Kinder sind sein Geheimnis

Auf der Bühne hat es bei Bernhard Hoëcker sofort gefunkt, doch wie sieht es eigentlich privat aus? Da Frauen bekanntermaßen großen Wert auf Humor legen, lässt der talentierte Comedy-Star sicherlich auch das eine oder andere weibliche Herz höherschlagen. Doch während der Rheinländer es beruflich gern abwechslungsreif mag, bleibt er privat lieber bodenständig. Bereits seit mehreren Jahren ist Bernhard Hoëcker mit seiner Frau glücklich verheiratet. Zwei gemeinsame Töchter krönen das Glück des Comedy-Künstlers, der mit seiner Familie in Bonn lebt. Während ihm auf der Bühne kein Thema zu heikel ist, zeigt sich der 50-Jährige privat lieber verschwiegen. Sowohl den Namen als auch das Alter seiner Kinder und seiner Frau hat Bernhard Hoëcker bislang geheim gehalten. Doch solange er auf der Bühne weiterhin für feuchte Augen sorgt, sei ihm seine Verschwiegenheit verziehen.

