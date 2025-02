Herzogin Meghan: Alles nur geklaut! Jetzt bringt sie einen ganzen Ort auf Mallorca gegen sich auf

Herzogin Meghan (43) ist so stolz. Aktuell wirbt sie für ihre Lifestyle-Marke, die sie gerade erst in "As ever" umbenannt hat. Doch die Marke sorgt für Ärger - genauer gesagt: Das Logo. Denn das ähnelt extrem dem Wappen der mallorquinischen Gemeinde Porreres. Und die Einwohner sind sauer!