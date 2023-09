Herzogin Meghan: Foto von Geheimtreffen in Deutschland aufgetaucht

Auf einem Bild, das in einer Instagram-Story des TrebeCafés veröffentlicht wurde, posiert Herzogin Meghan strahlend und Seite an Seite mit einer Frau. Auf einem weiteren Foto beschäftigt sie sich gerade mit einem kleinen Mädchen. Das TrebeCafé im Herzen Düsseldorfs bietet einen "Zufluchtsort für Mädchen und junge Frauen in besonders unsicheren Lebenslagen", heißt es auf der Homepage der Einrichtung. Auch "anonyme, freiwillige und kostenlose Unterstützung" werde dort angeboten.

Für Herzogin Meghan also ein Besuch, der ihr sicherlich sehr am Herzen lag. Schließlich hat sie sich bereits in der Vergangenheit für wohltätige Zwecke eingesetzt.