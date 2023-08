Herzogin Meghan & Prinz Harry: Wegen Diva-Allüren - bitteres Aus in den USA

Die First Lady Jill ist genervt von Meghan, weil diese ständig mit ihrer Freundschaft prahlt – obwohl Jill Biden sie kaum kennt. Außerdem fragte Harry an, ob er und seine Frau das Flugzeug des Präsidenten mitbenutzen dürften. Dabei ist das eine große Ehre, die nur wenigen zuteilwird. So dreist sich einfach selbst einzuladen, war vor den royalen Aussteigern noch niemand.

Kinoheld George Clooney ist wütend, weil das Paar ihm und seiner Amal vorwarf, private Dinge über die Sussexes weiterzuerzählen. Und die große Diva Joan Collins hat genug von Meghans kleinen Diva-Allüren. Mit diesen Gegnern ist sicher: In Amerika werden Harry und Meghan keinen Fuß mehr in die Tür kriegen.